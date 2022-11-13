Сколько деревьев повалило ветром за выходные в Петербурге

Погодные условия запугивают петербуржцев различными препятствиями. В выходные в городе была не только угроза наводнения, но и штормовой ветер.

Неспокойная погода за выходные успела попугать жителей Петербурга. Уровень воды в Неве поднялся до показателей, граничащих с наводнением, чуть не утопив автомобили горожан, однако на этом бедствия не закончились. Сильный, порывистый ветер повалил не одно дерево в Северной столице. Информацией об этом поделились в пресс-службе городского комитета по благоустройству.

Так, за два дня петербуржцы сообщили о пяти случаях падения деревьев. Упавшее насаждение на улице Дегтярева уже распилили и убрали с проезжей части. Еще два дерева упали в парке Александрино и по одному на Дороге на Каменку и на улице Композиторов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Неве нормализовался уровень воды.