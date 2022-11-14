Экономист: евро в 2023 году не ждет ничего хорошего, но на России это не скажется

Экономист исследовательского отдела Международного валютного фонда Трюггви Гудмундссон считает, что в 2023 году экономическая ситуация в странах G20 ухудшится. Тем не менее, на России это не скажется, считает наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

«В следующем году зона евро будет трещать по швам, потому что капиталы из нее будут бежать. <…> Но если она уйдет в мир иной, России будет все равно», – рассказал он в интервью для телеканала 360.

По мнению экономиста, ряд стран, включая Италию, Испанию и Грецию, рассмотрят возможность выхода из зоны евро. При этом Александра Разуваева не удивит, если в следующем году «за доллар будут давать два евро».

Он также отметил, что «совсем жесткая» рецессия может стать причиной падения цен на нефть и газ.