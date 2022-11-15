Физик рассказал петербуржцам, как увидеть звездопад

На протяжении почти всего ноября в небе над Северной столицей можно увидеть пролетающий метеоритный поток Леониды. Лучше всего это делать в ночь с 17 на 18 ноября, следует из слов кандидата физико-математических наук Николая Железнова.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», метеоритный поток Леониды считается одним из быстрейших. Это связано с направлением его движения, обратным вращению Земли, рассказал эксперт.

Согласно его словам, увидеть небесное явление можно, если покинуть пределы Санкт-Петербурга и уехать как можно дальше от ярких огней и высоких зданий. В ночь с 17 на 18 ноября метеоритный поток будет наиболее заметен.

Если соблюсти указанные условия, падающие звезды можно будет увидеть раз в 3-4 минуты. Начать наблюдение за звездопадом Николай Железнов рекомендует ближе к утренним часам за южной стороной небосвода.