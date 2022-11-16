Трамп решил принять участие в выборах президента США

Выборы 2024 года в США приобретают неожиданные повороты. Один из бывших правителей решил напомнить о себе.

Американский экс-лидер Дональд Трамп официально объявил о своем выдвижении в качестве кандидата на пост президента в 2024 году. Недавно политик подал заявку на выдвижение своей кандидатуры на должность главы государства.

Как сообщают РИА новости, Трамп отметил, что ради того, чтобы вновь сделать Америку великой и величественной, он объявляет о выдвижении своей кандидатуры на пост президента США. Политик считает, что американцы еще не показали, на что способны.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что бывший президент США Трамп пригрозил «важным» заявлением 15 ноября. Об этом он сообщил на митинге, прошедшем 7 ноября в штате Огайо. Ранее в Сети появилась информация, что Трамп планирует принять участие в выборах в 2024 году.