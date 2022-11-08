Бывший президент США Трамп пригрозил «важным» заявлением 15 ноября

Бывший президент США Трамп пригрозил «важным» заявлением 15 ноября
Фото: Unsplash

Бывший глава США Трамп пообещал сделать заявление в середине ноября. Он отметил, что сообщение будет важным.

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что сделает важное заявление 15 ноября во Флориде. Об этом он сообщил на митинге, прошедшем 7 ноября в штате Огайо. Ранее в Сети появилась информация, что Трамп планирует принять участие в выборах в 2024 году.

Как сообщают РИА новости со ссылкой на американские СМИ, бывший президент мог запланировать заранее приписать себе победу Республиканской партии, которую ожидают по результатам промежуточных выборов в конгресс. Трамп должен сделать заявление до конца ноября.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что российские хакеры взломали правительственные сайты штатов США. Злоумышленники отметили, что кибератака будет вестись в течение трех суток. Ранее основатель Killnet анонсировал масштабные кибератаки на инфраструктуру НАТО.

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