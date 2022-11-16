К лету 2025 года на Крестовском острове построят открытый бассейн

К лету 2025 года на Крестовском острове построят открытый бассейн
Фото: Baltphoto / Николай Овсянников

В Петербурге через несколько лет построят подогреваемый бассейн. Он будет работать весь год.

Новый открытый бассейн к лету 2025 года появится у стадиона футбольной команды «Зенит» на Крестовском острове. Документация уже начала проходить экологическую экспертизу. Известно, что место для купания установят прямо в акватории Финского залива.

Как сообщает «Деловой Петербург», двухэтажное здание займет площадь 12,3 тысячи квадратных метров. В его крышу встроят открытый подогреваемый бассейн, который будет работать круглый год. Объект планируют возвести чтобы улучшить состояние здоровья и отдых петербуржцев.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на юге Петербурга построят жилой квартал комфорт-класса. Его сдадут уже в конце 2024 года. ГК «ПСК» начинает реализацию своего первого проекта комплексного освоения территории.

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