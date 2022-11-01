На юге Петербурга построят жилой квартал комфорт-класса

На юге Петербурга построят жилой квартал комфорт-класса
Фото: Baltphoto/Владислав Галушко

На юге Петербурга появится жилой квартал комфорт-класса. Его сдадут уже в конце 2024 года.

На пересечении Московского и Колпинского шоссе в Петербурге планируют построить жилой квартал комфорт-класса. ГК «ПСК» начинает реализацию своего первого проекта комплексного освоения территории. Квартал займет площадь в 128 тысяч квадратных метров.

Как сообщает «Деловой Петербург», архитектурную концепцию разработало бюро «А.Лен». Известно, что ввод в эксплуатацию запланирован на конец 2024 года. Согласно проекту, квартал будет состоять из 10 жилых корпусов. Также предусмотрены медицинские объекты и паркинг на 571 место.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцы стали чаще арендовать жилье без предварительного просмотра. Выяснилось, что в Северной столице заключили больше всего сделок по аренде квартир без предварительного очного просмотра.

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