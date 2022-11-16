Россельхознадзор не допустил ввоза в Петербург 25,4 тонн апельсинов с опасными личинками

Россельхознадзор не допустил ввоза в Петербург 25,4 тонн апельсинов с опасными личинками
Фото: pxhere

В Петербург чуть не ввезли десятки тонн зараженных апельсинов. Плоды прибыли из ЮАР.

Государственный инспектор Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора запретил ввоз 25,4 тонн апельсинов, в которых были обнаружены опасные личинки. Цитрусовые перевозили из ЮАР юридическому лицу, зарегистрированному в Петербурге. Информацией об этом поделились в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

На карантине сотрудники ведомства обнаружили в плодах живые личинки, похожие на опасных насекомых. Экспертиза показала, что это – средиземноморская плодовая муха. Апельсины запретили к ввозу.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Ленобласти задержали контрабандистов, перевозивших табачные изделия на 39 млн рублей. По информации, опубликованной в официальном telegram-канале Следственного управления СКР по региону, обвиняемые раскаялись в содеянном.

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