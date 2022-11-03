В Ленобласти задержали контрабандистов, перевозивших табачные изделия на 39 млн рублей

В Ленинградской области будут судить группу лиц, обвиняемых в даче взятки таможеннику и контрабанде табачных изделий на сумму более 39 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ленинградской области, обвиняемые передали сотруднику таможни взятку в размере, превышающем 26 тысяч евро. За эти деньги они намеревались незаконно перевести через границу табачные изделия, стоимость которых превышает 39 млн рублей.

Контрабандисты были задержаны сотрудниками Управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в ходе осуществления комплекса оперативно-розыскных мероприятий.

По информации, опубликованной в официальном telegram-канале Следственного управления СКР по региону, обвиняемые раскаялись в содеянном.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Санкт-Петербурге будут судить мужчину, обвиняемого в двойном убийстве и покушении.