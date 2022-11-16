Петербуржцам рассказали, когда начнут работать елочные базары

Петербуржцам рассказали, когда начнут работать елочные базары
Фото: GazetaSPb / Николай Овсянников

Скоро в Петербурге начнут торговать живыми елками к новогодним праздникам. Стало известно, когда стартуют продажи.

С приближением Нового года жители Петербурга начали задумываться о приобретении елки к празднику. Горожанам рассказали, что в 2022 году елочные базары начнут работать с 20 декабря. Купить живое дерево желающие смогут до 31 декабря. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе комитета имущественных отношений.

Как сообщает «МК в Питере», пока не уточняется, по каким именно адресам будут работать точки продаж. Их список будет опубликован позже. Каждый год в Северной столице определяют специальные участки для елочных базаров. Обычно они предоставлены предпринимателям по договорам под сезонную торговлю.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцев оставили без новогоднего салюта и новых украшений. Информацию подтвердил вице-губернатор Борис Пиотровский.

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