В Петербурге утром четверга образовалась крупная пробка на КАД на фоне мокрого снега

В Петербурге утром четверга образовалась крупная пробка на КАД на фоне мокрого снега
Фото: Baltphoto / Андрей Пронин

Петербург встал в шестибалльных пробках. Слякоть за окном располагает к ДТП.

Погода колеблется между осенью и зимой, дороги припорошило мокрым снегом, на фоне чего на кольцевой автодороге в Кудрово образовалась пробка протяженностью 10 километров. По всему Петербургу заторы оцениваются на шесть баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Карты».

Также стала «багровой» набережная Кутузова, Дворцовая набережная, набережная Макарова, где произошла авария. Также ДТП зафиксированы на улице Шкапина на перекрестке с Обводным каналом и на Обводном канале у Митрофаньевского моста.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что столкновение грузовиков временно перекрыло КАД у съезда на Ломоносов. В течение получаса движение по кольцевой было полностью перекрыто. Сведения о пострадавших уточняются.

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