Столкновение грузовиков временно перекрыло КАД у съезда на Ломоносов

Столкновение грузовиков временно перекрыло КАД у съезда на Ломоносов
Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Днем 15 ноября на юго-западе КАД произошла авария с участием трех грузовых машин Три грузовика столкнулись на юго-западе КАД. В течение получаса движение по кольцевой было полностью перекрыто. Сведения о пострадавших уточняются.

Как сообщает Мойка78 со ссылкой на ФКУ Упрдор «Северо-Запад», ДТП произошло около 12:00 на внешнем кольце КАД недалеко от съезда на Ораниенбаумский проспект. В результате столкновения два грузовика перевернулись, тем самым перекрыв движение. У дорожников ушло полчаса, чтобы освободить полосу для легковых авто.

К настоящему времени, согласно данным сервиса «Яндекс Пробки», проблема устранена, движение на указанном участке КАД не затруднено.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Колпино сотрудница «Wildberries» ранила приятеля ножом. Причиной инцидента стала ссора, вспыхнувшая во время застолья.

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