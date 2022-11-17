«Теплосеть» Петербурга поднимет градус в батареях в связи с похолоданием

«Теплосеть» Петербурга поднимет градус в батареях в связи с похолоданием
Фото: Baltphoto / Ирина Мотина

В Петербурге батареи станут теплее с наступлением холодов. В квартирах горожан станет жарче.

Специалисты центральной диспетчерской службы АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» увеличат градус в батареях из-за грядущего похолодания. В квартирах петербуржцев станет еще теплее. Информацией об этом поделились в пресс-службе «Теплосети».

Согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», уже в ближайшее время температурный график в регионе изменится с +2 градусов днем до -4 градусов ночью. Поэтому батареи прогреют с 72-75 до 80-83 градусов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге утром четверга образовалась крупная пробка на КАД на фоне мокрого снега. Погода колеблется между осенью и зимой, дороги припорошило мокрым снегом, на фоне чего на кольцевой автодороге в Кудрово образовалась пробка протяженностью 10 километров.

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