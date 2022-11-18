С 18 ноября погода в Петербурге начнет становиться зимней

С 18 ноября погода в Петербурге начнет становиться зимней
Фото: Unsplash

С пятницы, 18 ноября, погодные условия в Санкт-Петербурге начнут становиться все более зимними. О слабых морозах и снеге жителей Северной столицы предупредили городские эксперты.

Так по словам главного синоптика города Александра Колесова, на протяжении нескольких дней сохранится отрицательная температура, в том числе днем. При этом в Санкт-Петербурге продолжат выпадать осадки в виде небольшого снега.

«Температура воздуха -1…-3 градуса, по области -1…-6 градусов. Ветер восточный 4-9 м/с», – уточнил Михаил Леус, ведущий специалист центра «Фобос».

Следует отметить, что, по мнению синоптиков, в некоторых районах Северной столицы возникнет гололедица. В связи с этим автомобилистам и пешеходам рекомендуется проявлять повышенную осторожность.

Ранее Gazeta.spb сообщала, когда в Санкт-Петербурге начнут работать елочные базары. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе комитета имущественных отношений.

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