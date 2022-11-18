В Петербурге расширение материнского капитала пошло на пользу мошенникам

Петербургские парламентарии расширили программу действия материнского капитала, позволив гражданам оплачивать образование у репетиторов-ИП, имеющих лицензию. Оказалось, изменения открыли новые лазейки для мошенников.

«К списку возможностей использования материнского капитала добавили индивидуальных предпринимателей в сфере дополнительного образования», – уточняет Мойка78. Отмечается, что вольное трактование документа приведет к возникновению новых мошеннических схем.

В нынешней ситуации у парламентариев нет возможности проконтролировать, как именно родители тратят средства. Это позволяет, например, неблагополучным родителям обналичить деньги по сертификату и потратить их на себя, а не на ребенка.

С этой целью мошенники могут привлечь своих недобросовестных знакомых, имеющих статус ИП и образовательную лицензию. Так, с небольшими издержками родители получат около полумиллиона рублей, а ребенок рискует остаться ни с чем.