G-Group не будет покупать российский бизнес шведской Bonava

G-Group не будет покупать российский бизнес шведской Bonava
Фото: Unsplash

Казанский девелопер «G-Group» не будет покупать российские дочерние компании шведского девелопера Bonava за 98 млн евро.

«»Джи-групп», учитывая динамичность внешней среды, приняла решение разорвать предварительное соглашение и переключить свои ресурсы на иные проекты», – сообщили в официальном telegram-канале организации.

Также отмечается, что сделка о приобретении российских активов Bonava, заключенная 7 октября, могла завершиться только при условии, что ФАС и правительственная комиссия России одобрят ее.

«Группа по-прежнему реализует собственные проекты в Санкт-Петербурге и других регионах присутствия», – добавили в пресс-службе «G-Group».

Ранее Gazeta.spb сообщала, что Апраксин двор в Санкт-Петербурге будут сдавать в аренду. Общая площадь составляет более 12,5 тыс. кв. метров. Торги будут проходить в ноябре и декабре.

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