К концу следующей недели в Петербург придет потепление

Погода в Санкт-Петербурге стабилизировалась. В связи с этим каких-либо температурных потрясений не ожидается, однако в конце следующей недели петербуржцев может ждать потепление.

«Потепление до оттепели намечается к концу следующей недели с приходом циклонов с запад», – рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов в своем telegram-канале.

Он также отметил, что в Санкт-Петербурге и Ленинградской области пройдет небольшой снег в выходные, 19 и 20 ноября. Температура в эти дни будет колебаться в диапазоне -1…-6 градусов. При этом ночью в некоторых районах области воздух может остыть до -10…-12 градусов.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что с 18 ноября погода в Петербурге начнет становиться зимней. Это проявится в отрицательной температуре, которая будет держаться несколько суток подряд.