В Петербурге разрешили эксплуатацию «Вагнер Центра»

Госстройнадзор предоставил разрешение на ввод в эксплуатацию административного здания, расположенного на Зольной улице в Санкт-Петербурге. Там две недели назад состоялось открытие «Вагнер Центра».

«Застройщик в лице АО «Ритейл» выявил техническую ошибку в проектной документации и внес необходимые изменения в ранее выданное разрешение на строительство 14 ноября этого года», – объяснили в сообщении ведомства.

Госстройнадзор Северной столицы 8 ноября отказал в выдаче разрешения на ввод в связи с расхождениями площади объекта в разрешении на строительство, проектной документации и техническом плане.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что Евгений Пригожин обратился в суд из-за отказа на эксплуатацию «ЧВК Вагнер Центра». Как заявили в пресс-службе компании «Конкрод», принадлежащей российскому бизнесмену, в отказе приведено необоснованное и незаконное основание.