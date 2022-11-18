Россияне получили возможность поздравить Деда Мороза с Днем рождения

Дед Мороз 18 ноября отмечает свой День рождения. Принято считать, что именно в этот день в Великом Устюге в Вологодской области начинаются зимние холода. В честь праздника морозному волшебнику открыли специальный почтовый ящик для подарков и поздравлений от россиян.

Кроме того, в конце октября стартовало новогоднее турне на поезде, в рамках которого Дед Мороз посетит больше сотни город. В Санкт-Петербурге его увидят 6-7 января.

«Сколько лет новогоднему волшебнику – доподлинно неизвестно. Эксперты по сказкам и мифологии говорят, что более 2 000 лет», – сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Также отмечается, что фигура Деда Мороза связана с несколькими различными образами. Изначально ее ассоциировали с восточнославянским духом холода Трескуном. Позднее волшебника видели в качестве персонажа сказок Морозко или Мороза Ивановича.