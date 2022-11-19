В Петербурге выбирают новую форму для дворников

Жителям Санкт-Петербурга предложили выбрать новую форму для дворников. Варианты были представлены в официальном сообществе Смольного во «ВКонтакте».

Петербуржцам представили пять вариантов одежды на выбор. Сделать его они могут посредством опроса на официальной странице правительства Северной столицы во «ВКонтакте». Итоги опроса будут подведены 23 ноября.

Также следует напомнить о переходе на новую систему уборки внутриквартальных территорий, который пройдет в Санкт-Петербурге до конца 2023 года. В рамках перехода подрядчики будут сменяться государственными компаниями, в результате чего за уборку начнут отвечать жилищные агентства районов.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что к концу следующей недели в Северную столицу придет потепление, согласно прогнозу главного синоптика города Александра Колесова.