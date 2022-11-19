Число погибших при взрыве бытового газа на Сахалине увеличилось до девяти

Количество погибших при взрыве газа в жилом доме в Тымовском на Сахалине выросло до девяти. Об этом сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко.

«Уже девять цифра. Не восемь, а девять, из них четверо детей», – рассказал он. Ранее поступала информация о восьми погибших и девяти пострадавших. В общей сложности в доме проживало 33 человека.

Также есть сведения о еще одном человеке, который, возможно, находится под завалами:

«Уже разобрали весь подъезд, уже находимся на минусовых отметках, продолжаем искать одного человека», – цитирует РИА Новости губернатора, прокомментировавшего ситуацию.

Взрыв бытового газа произошел в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома на Библиотечной улице в поселке Тымовское 19 ноября примерно в 05:00 по местному времени.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что женщину госпитализировали после пожара, произошедшего в ночь на 19 ноября в Санкт-.Петербурге.