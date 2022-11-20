Пенсионерка из поселка Ленинское «вложилась» в инвестиции и отдала мошенникам более 1,3 млн рублей

Старушка хотела вложить средства в инвестиции, но нарвалась на мошенников. Они убеждали ее сделать это почти месяц.

В субботу, 19 ноября, в полицию Выборгского района Ленинградской области поступило сообщение от пожилой жительницы поселка Ленинское, которая заявила, что стала жертвой мошенников. Женщина рассказала, что познакомилась со злоумышленниками в социальных сетях.

Как стало известно Gazeta.SPb, старушка общалась с мошенниками в Сети целый месяц – в период с 6 октября по 7 ноября. Они представлялись сотрудниками инвестиционного фонда. Преступникам удалось убедить потерпевшую вложить деньги в якобы инвестиции. Пенсионерка перевела на неустановленные счета 1 316 500 рублей. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге мошенники увели у пенсионера 2,5 млн рублей.