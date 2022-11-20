В 2023 году благоустроят территорию под Поклонногорским путепроводом

Председатель ЗакСа Бельский пообещал жителям Петербурга помочь благоустроить неасфальтированную зону на севере города. Он отметил, что разделяет возмущение.

Петербуржцы, проживающие в Приморском районе, жаловались в местную администрацию на состояние территории под Поклонногорским путепроводом. Повлиять на ситуацию пообещал председатель Законодательного собрания Александр Бельский, о чем сообщил в своем телеграм-канале.

Горожане пояснили, что переход на данный момент представляет собой доски, лежащие в грязи. Бельский отметил, что разделяет возмущение петербуржцев и считает, что пройти под путепроводом можно только запачкав обувь, причем людям с колясками пересечь участок просто невозможно. Дорогу обещают проложить в 2023 году.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцам рассказали, как присоединиться к проекту «Твой бюджет».