В 2023 году благоустроят территорию под Поклонногорским путепроводом

В 2023 году благоустроят территорию под Поклонногорским путепроводом
Фото: Baltphoto / Николай Овсянников

Председатель ЗакСа Бельский пообещал жителям Петербурга помочь благоустроить неасфальтированную зону на севере города. Он отметил, что разделяет возмущение.

Петербуржцы, проживающие в Приморском районе, жаловались в местную администрацию на состояние территории под Поклонногорским путепроводом. Повлиять на ситуацию пообещал председатель Законодательного собрания Александр Бельский, о чем сообщил в своем телеграм-канале.

Горожане пояснили, что переход на данный момент представляет собой доски, лежащие в грязи. Бельский отметил, что разделяет возмущение петербуржцев и считает, что пройти под путепроводом можно только запачкав обувь, причем людям с колясками пересечь участок просто невозможно. Дорогу обещают проложить в 2023 году.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцам рассказали, как присоединиться к проекту «Твой бюджет».

новости СПб приморский район путепровод


 

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