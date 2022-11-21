Граждане РФ смогут вернуть плату за вывоз мусора во время отпуска

Теперь россияне получат возможность не оплачивать вывоз мусора за время своего отсутствия дома, например, поездки на дачу. Для этого необходимо подать соответствующее заявление в Управляющую компанию или ТСЖ.

Граждане России, которые платят за услугу по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО) из расчета квадратных метров, получат возможность запросить перерасчет на время своего отсутствия дома. Чтобы осуществить это, нужно обратиться с заявлением в Управляющую компанию или ТСЖ.

В беседе с телеканалом «360» генеральный директор РЭО Денис Буцаев заявил, что Правительство приняло Постановление № 354, определяющее порядок перерасчета платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО. Теперь при отъезде в отпуск или на дачу. Аналогичная опция была доступна и тем, кто платит из расчета количества жильцов в жилом помещении.