Журналист Геннадий Орлов вспомнил о первой победе «Зенита»

Очевидец рассказал, какой была самая важная игра петербургского клуба. Стадион был полон.

Ровно 38 лет назад, 21 ноября «Зенит» в первый и единственный раз стал чемпионом СССР по футболу. Тогда петербургский клуб выиграл у харьковского «Металлиста» со счетом 4:1. О том, как прошел матч, вспоминает спортивный журналист Геннадий Орлов.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», Орлов рассказал, что за год до победы на заборах начали появляться надписи «Зенит» – чемпион». Спустя время, в Москве был матч на финал кубка Советского Союза, где «Зенит» играл с московским «Динамо» и проиграл. После клуб одержал победу над харьковскими спортсменами. Тогда пришли 25 тысяч зрителей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что женский «Зенит» впервые в истории взял золото чемпионата России. В 2022 году женский «Зенит» не потерпел ни одного поражения и одержал 17 побед, а также 5 раз сыграл вничью.