Онколог рассказал, как снизить риск рака груди в три раза

Есть способы, позволяющие существенно снизить риск возникновения рака груди. В их числе – употребление кисломолочных продуктов. Оно может уменьшить вероятность онкологии более, чем на 60%. Об этом рассказал доктор медицинских наук, онколог Владислав Одинцов.

О важности кисломолочных продуктов для предотвращения рака груди шесть лет назад заявили испанские ученые. Они же ввели понятие «дисбактериоз молочной железы» и выделили больше 150 симбиотических штаммов бактерий.

«Одним из поставщиков мутации в клетках возможно являются как раз хронические дисбиозы, которые часто проявляются некрасивыми вязкими выделениями из молочной железы, ощущением жжения, покалывания в груди», – рассказал Владислав Одинцов телеканалу «Санкт-Петербург», подчеркнув важность молочных продуктов.

Также отмечается, что для профилактики рака молочной железы следует делать акцент в питании на овощи и фрукты, а также на рыбу и масла. Также полезен в этом отношении и витамин D.