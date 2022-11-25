До 4 февраля будет частично перекрыт проспект Тореза

На севере города работы внесут коррективы в транспортное движение. Они продлятся до следующего года.

На проспекте Тореза Выборгском районе Петербурга в связи с прокладкой электрокабеля будет ограничено автомобильное движение. Информацией об этом поделились в пресс-службе государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

С 29 ноября 2022-го по 4 февраля 2023-го автомобильное движение ограничат по боковым проездам проспекта Тореза от Светлановского проспекта до Институтского проспекта. Горожанам стоит заранее выбирать удобный маршрут при передвижении в Выборгском районе.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что до 7 декабря петербуржцам закроют проезд по набережной Макарова. В Колпинском районе с 28 по 29 ноября будут прокладывать газопровод, из-за чего движение ограничат по дороге к Металлострою в поселке Петро-Славянка.