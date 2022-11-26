В Петербурге питбули загрызли собаку на глазах у прохожих

В Санкт-Петербурге два домашних питбуля сбежали во двор и убили маленькую собаку. Местные жители хотят привлечь хозяина псов к ответственности. По их словам, подобный инцидент – не первый.

По сообщением жителей Народной улицы, которые они опубликовали в группе «Веселый Поселок» во «ВКонтакте», два взрослых питбуля убили болонку на глазах у детей. Соседи не успели спасти собаку. И этот случай – не единственный.

«От этих собак неоднократно страдали не только животные, но и люди. Только на моей памяти от этих псов пострадали два человека и около пяти собак, в том числе и моя собака была прооперирована, после нанесённых травм одного из этих псов, едва ли не осталась инвалидом», – сообщила местная жительница.

Несмотря на заявления в полицию от петербуржцев, хозяин псов так и не понес наказание.

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