Кинологи раскрыли причины постоянного голода у собак

Многие владельцы собак отмечают, что их питомцы все время хотят есть, несмотря на то что их покормили совсем недавно. Gazeta.spb выяснила, откуда берется вечное чувство голода и что делать собаководам.

«Нужно понимать, что постоянно повышенный аппетит объясняется физиологическими особенностями собак», – объясняет президент Российской кинологический федерации Владимир Голубев.

По его словам, короткий пищеварительный тракт и высокая кислотность желудка способствуют быстрому перевариванию пищу. Еще одна причина – специфика хищничества, подразумевающая наличие мотивации к добыванию пищи. Ей и становится голод.

Хозяину следует исключить все проблемы со здоровьем – это можно сделать, обратившись к ветеринарному врачу. Также следует изучить состав корма и определить суточную норму, соответствующую физиологическим потребностям животного. Также отмечается, что собак категорически не стоит перекармливать.

Ранее Gazeta.spb сообщала, ужесточение контроля за выгулом опасных собак поддержали в Госдуме.