Ужесточение контроля за выгулом опасных собак поддержали в Госдуме

Ужесточение контроля за выгулом опасных собак поддержали в Госдуме
Фото: Unsplash

Депутаты Государственной Думы Российской Федерации поддержали инициативу петербургского парламента об установлении ответственности за выгул опасных пород собак без поводка и намордника.

Как сообщается на официальном сайте ЗакСа Санкт-Петербурга сумма административного штрафа для нарушителей составит от одной до трех тысяч рублей.

По мнению автора инициативы, депутата Законодательного Собрания Северной столицы Андрея Рябоконя, инициатива призвана предотвратить нападения опасных собак на людей и выработать ответственное отношение граждан к содержанию и выгулу своих питомцев.

Также отмечается, что в перечень потенциально опасных пород собак, утвержденный в 2019 году, входят: акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, бэндог и другие породы.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что петербуржцам рассказали о едином пособии для беременных.

Госдума РФ ЗакС опасные собаки


 

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