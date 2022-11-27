«Мать-героиня» из Петербурга воспитывает 13 детей

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, согласно которому звание «Матери-героини» получили семеро россиянок. В их числе – жительница Санкт-Петербурга, которая растит 13 детей.

Ирина Скрипко в 2019 году получала награду «Семья года» от губернатора Северной столицы Александра Беглова. По его словам, город нуждается в большем количестве таких семей.

Также отмечалось, что поддержка семей с детьми – это один из ключевых приоритетов в работе городской администрации. Санкт-Петербург стал одним из первых городов, в которых приступили к реализации программы Десятилетие детства.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что Ирина Скрипко стала первой петербурженкой, которая получила статус «Матери-героини» за последние 30 лет. Кроме нее этого звания удостоились Анджела Ахматова из Кабардино-Балкарской Республики, Людмила Бадмаева из Республики Бурятия, Елена Китаева из Алтайского края, Елена Кожеватова из Оренбургской области, Галина Меньшикова из Волгоградской области и Татьяна Салтыкова из Московской области.