Правительство РФ решило увеличить квоту на экспорт азотных удобрений

В России решили увеличить квоту на экспорт азотных удобрений на 750 тысяч тонн. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин, передает пресс-служба ведомства.

Теперь квота в целом составит порядка девяти миллионов тонн, говорят в правительстве. При этом уточняется, что мера все также не распространяется на поставки в Абхазию и Южную Осетию.

Как именно будут распространены дополнительные объемы, решит федеральное министерство промышленности и торговли.

Мера будет действовать до конца года, добавили в ведомстве.

Отметим, что такая мера введена для поддержки российских компаний, которые испытывают перенасыщение для покрытия потребностей внутреннего рынка. Эта мера позволит им направлять свою продукцию за пределы внутреннего рынка.