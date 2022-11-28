На юго-западе Петербурга планируют построить шестиполосную магистраль

Правительство Санкт-Петербурга одобрило проект строительства шестиполосной магистрали на юго-западе города. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно проекту, эта трасса должна стать продолжением улицы Морской Пехоты от проспекта Маршала Жукова до перспективного продолжения Брестского бульвара, говорят в правительстве.

Как поясняют в ведомстве, строительство этой трассы обусловлено плотной жилой застройкой на этой территории. Эта дорога может помочь в развитии инфраструктуры участка.

Общая протяженность дороги составит 1,87 километра. На ней разместят остановки для общественного транспорта. Также проектом задуманы и велодорожки. Неназванная компания-застройщик выполнит строительство только двух полос. Остальные будут строиться за счет средств городской казны.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге подходит к концу сезон разводки мостов.