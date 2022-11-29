На месте магазинов H&M появятся российские магазины

На замену магазинам H&M в России придут отечественные и некоторые другие бренды. Об этом сообщила директор, руководитель направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова.

Как она рассказала в разговоре с ТАСС, уже сейчас площадки H&M активно занимают российские бренды Melon Fashion Group, Lime, «Снежная королева», а также турецкий фешен-бренд Koton.

В то же время она обратила внимание, что срок открытия новых отделов зависит от конфигурации и состояния отделов. Кроме этого, брендам предпочтительнее зайти на рынок с новой коллекцией, а не открываться в период распродаж, добавила она.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге закрылось порядка 21% заведений общепита. Такие данные приводят аналитики компании KNRU.

По их данным, без учета кафе и ресторанов, в городе работает порядка 5,5 тысячи заведений общепита. Однако еще весной их было семь тысяч, говорят эксперты.