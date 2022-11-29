В ДТП на Софийской погиб один человек

В Петербурге на улице Софийской произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает источник Gazeta.SPb.

Поясняется, что ДТП произошло 28 ноября около 18:30 часов. Водитель автомобиля «Скания» ехал в сторону КАД от Усть-Ижорского шоссе, но не справился с управлением и наехал на силовое ограждение на разделительной полосе. Затем он также наехал на мачту уличного освещения на разделительной полосе и вылетел на встречную полосу.

В результате автомобилист погиб на месте происшествия, уточняет источник. Также сообщается, что за текущий год водитель автомобиля пять раз привлекался к административной ответственности. В том числе четыре раза по ч.2 ст. 12.9 КоАП РФ и один раз по ч.3 ст. 12.14 КоАП РФ.