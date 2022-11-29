Приемные дети смогут ходить в одну школу со своими братьями и сестрами

Дети, находящиеся под опекой в семье, смогут ходить в одно и то же учебное заведение — школу, детский сад. Соответствующий закон вступит в силу в декабре, сообщает пресс-служба Госдумы.

«Опекун, взявший ребенка на воспитание, принимает на себя огромную ответственность. Задача государства — создавать благоприятные условия для таких семей и помогать им», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, ранее такая возможность в Росси предусматривалась только для родных братьев и сестер.

Ранее стало известно, что в 2022 году в Санкт-Петербурге вырос спрос на психологов. За один год спрос на этих специалистов в городе увеличился на 9%.

Интересно, что среди других городов Северо-Западного федерального округа (СЗФО) именно Санкт-Петербург занимает первое место по спросу. Здесь на психологов приходится 69% рабочих мест от всего объема в СЗФО, говорят эксперты.