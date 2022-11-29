В Санкт-Петербурге заметно вырос спрос на водителей

В Санкт-Петербурге второй месяц подряд фиксируется рост спроса на водителей. Только за последний месяц этот показатель вырос на 74%.

Всего на сегодняшний день в городе открыто порядка четырех тысяч вакансий для водителей. Интересно, что треть вакансий предполагают вахтовый метод работы, соответственно, таким образом в сферу пытаются зайти регионы, считают эксперты hh.ru.

«Такая кросс-региональная конкуренция за транспортников не может ни влиять на петербургский рынок труда, который и так испытывает достаточно серьезный дефицит кадров», — поясняет эксперт.

Например, на одну вакансию может приходиться более трех резюме. При этом в Петербурге специалистам этой сферы готовы предложить в районе 85 тысяч рублей. Однако это больше, чем в октябре, на 15 тысяч.

Ранее сообщалось, что после того как стали уходить международные гостиничные компании, отели Санкт-Петербурга стали терять иностранных управляющих.

Например, ушли с постов управляющие отелей Four Seasons Lion Palace, «Гранд отель Мойка, 22», Radisson Royal и Park Inn Nevsky.