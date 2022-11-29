Петербургские отели теряют иностранных управляющих

После того как стали уходить международные гостиничные компании, отели Санкт-Петербурга стали терять иностранных управляющих.

Например, ушли с постов управляющие отелей Four Seasons Lion Palace, «Гранд отель Мойка, 22», Radisson Royal и Park Inn Nevsky.

В частности, новой управляющей отелем Four Seasons Lion Palace стала Екатерина Сабурова. До нее у руля был Ричард Рааб, говорит «Коммерсант-Санкт-Петербург».

При этом информации о том, с чем конкретно связан уход, на данный момент нет.

Кроме этого, некогда управляющий отелем «Гранд отель Мойка, 22» Оливер Кун ушел на аналогичную должность в отеле Kempinski в Каире, а затем возглавил гостиницу этой сети на Сейшельских островах.

Ранее стало известно, что за год цены на отели в Санкт-Петербурге заметно рухнулиОтели и хостелы потеряли порядка 70% клиентов.

В 2022 году бизнес-путешественники платили чуть более девяти тысяч за ночь в пятизвездочных отелях Санкт-Петербурга. Это на 20% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщают эксперты компании «Аэроклуб».

По их данным, в среднем стоимость проживания в отелях города обходилось предпринимателям 6,4 тысячи рублей. Это на 3% ниже по отношению к «допандемийному» 2019 году и на 9% к прошлому году.