За год цены на отели в Санкт-Петербурге заметно рухнули

За год цены на отели в Санкт-Петербурге заметно рухнули
Отели и хостелы потеряли порядка 70% клиентов. Фото: unsplash

В 2022 году бизнес-путешественники платили чуть более девяти тысяч за ночь в пятизвездочных отелях Санкт-Петербурга. Это на 20% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщают эксперты компании «Аэроклуб».

По их данным,в среднем стоимость проживания в отелях города обходилось предпринимателям 6,4 тысячи рублей. Это на 3% ниже по отношению к «допандемийному» 2019 году и на 9% к прошлому году.

В то же время подешевели и отели категорий «три звезды» и «четыре звезды». Снижение стоимости составило 2% и достигло 4,3 тысячи и 5,6 тысячи рублей соответственно.

Тем временем объекты без категории размещения подорожали существеннее всего – на 14%, достигнув отметки в 4,5 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что в сравнении с прошлым годом число деловых туристов, прилетающих в город, увеличилось на 5%. Интересно, что чаще всего по бизнес-делам в город приезжали в мае (12%), июне (13%) и сентябре (11%). Годом ранее гораздо чаще поездки совершались в апреле и ноябре.

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