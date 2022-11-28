Бизнес-туристы стали чаще летать в Петербург

Спрос на командировки бизнес-туристов в Санкт-Петербург растет. К таким выводам пришли эксперты компании «Аэроклуб».

По их данным, в сравнении с прошлым годом число деловых туристов, прилетающих в город, увеличилось на 5%. Интересно, что чаще всего по бизнес-делам в город приезжали в мае (12%), июне (13%) и сентябре (11%). Годом ранее гораздо чаще поездки совершались в апреле и ноябре, говорят эксперты.

Чаще всего бизнесмены приезжали в Петербург из Москвы, Калининграда, Казани, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода. Интересно, что те, кто приезжал из Москвы в Северную столицу, предпочитал добираться поездом.

Больше всего в 2022 году Санкт-Петербург с деловыми визитами посещали представители IT- и телеком-компаний. Чуть реже здесь бывали специалисты ритейл-компаний.

В то же время возрос интерес к Петербургу со стороны представителей сферы добывающей и обрабатывающей промышленности и FMCG-компаний.