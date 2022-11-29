Со среды откроется движение по Биржевому мосту в Петербурге

Со среды откроется движение по Биржевому мосту в Петербурге
Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

В среду, 30 ноября, планируется запустить движение по Биржевому мосту в Петербурге. Об этом сообщил директор городского предприятия «Мостотрест» Андрей Кочин.

В этот день планируется пуск рабочего движения для транспорта и пешеходов. Также есть планы и по запуску троллейбусов в тот же день, прокомментировал он.

Сейчас подрядчик уже занимается уборкой дорожного полотна и нанесением разметки. Необходимые дорожные знаки уже поставлены, а работа освещения и контактных сетей троллейбусов уже завершена.

Полностью завершится ремонт уже только в мае 2023 года. Подрядчику потребуется заменить временные мерильные ограждения, удалить временные опоры в разводной части, пишет «Интерфакс».

Ранее стало известно, что 30 ноября в Петербурге завершится сезон разведения мостов.

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