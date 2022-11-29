Со среды откроется движение по Биржевому мосту в Петербурге

В среду, 30 ноября, планируется запустить движение по Биржевому мосту в Петербурге. Об этом сообщил директор городского предприятия «Мостотрест» Андрей Кочин.
В этот день планируется пуск рабочего движения для транспорта и пешеходов. Также есть планы и по запуску троллейбусов в тот же день, прокомментировал он.
Сейчас подрядчик уже занимается уборкой дорожного полотна и нанесением разметки. Необходимые дорожные знаки уже поставлены, а работа освещения и контактных сетей троллейбусов уже завершена.
Полностью завершится ремонт уже только в мае 2023 года. Подрядчику потребуется заменить временные мерильные ограждения, удалить временные опоры в разводной части, пишет «Интерфакс».
Ранее стало известно, что 30 ноября в Петербурге завершится сезон разведения мостов.