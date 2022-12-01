Мобилизованные предприниматели получат рассрочку на оплату аренды городского имущества

Организации Санкт-Петербурга, руководители которых являются учредителями, а также индивидуальные предприниматели и самозанятые, призванные в рамках частичной мобилизации или отправившиеся в зону СВО как добровольцы, получат отсрочку и рассрочку платежей на аренду городского имущества.

Как сообщили в пресс-службе администрации Северной столицы, вернувшись, предприниматели могут оплатить аренду городского имущества за период прохождения военной службы равными ежемесячными или ежеквартальными платежами.

«Речь идет об аренде городского имущества по договорам, заключенным с Комитетом имущественных отношений, а также государственными унитарными предприятиями и бюджетными учреждениями», – сообщили в официальном telegram-канале Смольного.

Также отмечается, что размер платежа не должен превышать 50% от размера арендной платы за платежный период.

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