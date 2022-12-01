В Петербурге аренда городской земли не подорожает в 2023 году

Смольный не будет индексировать стоимость аренды городской земли в 2023 году. Такой вывод можно сделать из проекта постановления, опубликованного в четверг, 1 декабря, на портале антикоррупционной экспертизы.

Согласно документу, что с 1 января 2023 года коэффициент динамики рынка, умножением которого на базовую ставку формируется стоимость арендной платы, останется на том же уровне, что и 2022 году. Показатель составит 1,24.

«В настоящее время в условиях внешнего санкционного давления на рынке аренды земельных участков наблюдается снижение деловой активности и превалирующее число закрытий бизнеса, расположенного на арендуемых земельных участках, в связи с чем не прогнозируется положительная динамика рынка продаж и аренды недвижимости», – объяснили решение в документе.

Таким образом в правительстве Санкт-Петербурга намерены сохранить социальную стабильность в нынешних условиях и поддержать предпринимателей.

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