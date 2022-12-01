Россиянам напомнили о налогах за 2021 год

Россиянам напомнили о налогах за 2021 год
Фото: unsplash

Четверг, 1 декабря, – последний день, когда россияне могут заплатить имущественные налоги за 2021 год: на недвижимость, землю и транспорт. В связи с этим Gazeta.spb рассказывает об уплате налогов.

Узнать точную сумму налога можно в налоговом уведомлении. Оно приходит по почте или в личный кабинет налогоплательщика. Если его нет, следует обратиться в налоговую инспекцию. При этом что на портал «Госуслуг» уведомление не придет.

Оплата налогов, в свою очередь, осуществляется уже на портале по индексу документа. Также это можно сделать в личном кабинете налогоплательщика, через сервис «Заплати налоги» и в банковском приложении или отделении кредитной организации.

Если налог не будет оплачен вовремя, со 2 декабря будут начисляться пени за каждый день просрочки. К должнику будет направлено требование. Если его не выполнить добровольно, задолженность будет взыскиваться через суд. Впоследствии судебные приставы могут применить к неплательщику ограничительные меры.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что мобилизованные предприниматели получат рассрочку на оплату аренды городского имущества.

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