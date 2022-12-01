В Петербурге консервируют завод Toyota

Завод Toyota, расположенный в Санкт-Петербурге и ранее приостановивший работу, проходит процедуру консервации. ФГУП «НАМИ» не рассматривает возможность его покупки, добавили в пресс-службе Минпромторга РФ.

«В части полномочий Минпромторга сообщаем, что после остановки производства завод проходит процедуру консервации, однако совместно с петербургским правительством прорабатываются возможные варианты развития производственной площадки», – цитирует сообщение пресс-службы министерства ТАСС.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в среду, 30 ноября, на заводе Toyota, расположенном в Северной столице, состоялась внеплановая проверка требований налогового и трудового законодательства. В ней приняли участие представители прокуратуры, Ростехнадзора, ФГУП НАМИ, налоговой и трудовой инспекции. Безопасность всей процедуры обеспечивалась силами Росгвардии и спецназа.