Александр Беглов выразил соболезнования родственникам Валентина Бобрышев

Ушел из жизни генерал армии Валентин Бобрышев. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования его родным и близким.

«Видный военачальник, человек, беззаветно преданный Отечеству и воинскому долгу, всю свою жизнь он посвятил служению Родине», – написал глава города в своем официальном telegram-канале.

Следует отметить, что в период с 1997 по 2005 годы Валентин Бобрышев командовал войсками Ленинградского военного округа. Уйдя в отставку, генерал армии принимал участие в общественной работе, а также активно способствовал подготовке нового поколения военнослужащих.

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