Минцифры: аудитория госпабликов в соцсетях превысила 36 млн человек

С 1 декабря российские государственные учреждения должны завести официальные страницы в различных социальных сетях. Аудитория подобных сообществ уже превысила 36 млн человек, сообщили в пресс-службе Минцифры.

«С 1 декабря школы, поликлиники, детские сады и другие государственные учреждения должны иметь официальные страницы в соцсетях. Следить за их работой и быть в курсе новостей станет проще», – сообщили в официальном telegram-канале Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Также отмечается, что убедиться в подлинности страницы помогают метки «Госорганизация» и «Подтверждено через Госуслуги». В настоящий момент они доступны только для соцсети «Вконтакте». Функцией воспользовались свыше 100 тысяч государственных организаций.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что россиянам напомнили, что четверг, 1 декабря, – последний день, когда россияне могут заплатить имущественные налоги за 2021 год: на недвижимость, землю и транспорт.