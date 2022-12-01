В Ленобласти с 11 декабря электрички начнут ходить быстрее

Перед наступлением Нового года в Ленинградской области сократится время движение электричек. Это связано с повышением пассажиропотока, сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Ускорение пригородных электропоездов – это оперативный ответ на растущий пассажиропоток. Эта улучшит транспортное облуживание пассажиров Ленинградской области за счет использования скоростных качеств поездов», – прокомментировал председатель Комитета Ленинградской области по транспорту Михаил Присяжнюк.

С 11 декабря начнут ездить быстрее электрички, следующие из Санкт-Петербурга в Тосно и Тихвин, а также из Волховстроя и Выборга в Северную столицу. Путь оттуда в Тосно займет на 11 минут меньше.

В случае с составом из Волховстроя разница составит 34 минуты, из Выборга – 21 минуту. Электричка между Санкт-Петербургом и Тихвином доедет до конечной остановки быстрее на 21 минуту.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Санкт-Петербурге идет процедура консервации завода Toyota.