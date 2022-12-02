В Петербурге за сутки с коронавирусом госпитализировали более 100 человек

В Петербурге за сутки с коронавирусом госпитализировали более 100 человек
фото: baltphoto

Федеральный Роспотребнадзор обновил статистические данные о количестве зараженных коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки, 27 ноября. В частности, в Калининградской области выявлено 579 случаев заражения. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».

При этом сообщается, что пришлось госпитализировать в медучреждения 69 жителей. В то же время за минувшие сутки выздоровели 405 жителей. Умерли от заболевания восемь человек.

С начала пандемии в Санкт-Петербурге официально подтверждено 1 797 758 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось, что ослабленный после пандемии COVID-19 иммунитет, также подверженный влиянию стресса, хуже противостоит свиному гриппу. Такого мнения придерживается заслуженный врач России, врач-эпидемиолог академик РАН Геннадий Онищенко.

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