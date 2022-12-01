Эпидемиолог: рост заболеваемости свиным гриппом связан со стрессом после пандемии

Эпидемиолог: рост заболеваемости свиным гриппом связан со стрессом после пандемии
Фото: unsplash

Ослабленный после пандемии COVID-19 иммунитет, также подверженный влиянию стресса, хуже противостоит свиному гриппу. Такого мнения придерживается заслуженный врач России, врач-эпидемиолог академик РАН Геннадий Онищенко.

«У нас более 21 миллиона переболевших, это официальная статистика. А это значит ослабленный иммунитет. Те, кто не переболел благодаря прививке или мерам предосторожности, все равно находились в состоянии хронического стресса, а хронический стресс, он неблагоприятно сказывается на состоянии иммунной системы», – цитирует его слова РИА Новости.

Также отмечается, что, согласно данным Роспотребнадзора, за неделю показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ вырос в России на 18,5%.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что иммунолог Ирина Ярцева рассказала, насколько Петербургу нужен Оперштаб по борьбе с COVID-19.


 

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